Из Балашихи в Москву по утрам запускают 14-вагонные экспрессы

Из Балашихи, крупнейшего города Московской области, в утренние часы пик с 13 января запускают 14-вагонные экспрессы до столицы, сообщает в пятницу пресс-служба Минтранса Московской области.

По словам подмосковного министра транспорта Александра Зайцева, на которого ссылается пресс-служба, по утрам в рабочие дни из Балашихи в Москву будут ходить без остановок две пары поездов серии ЭР-2Т.

Первый из них будет отправляться из столицы 05.43 и прибывать в пункт назначения в 06.10. Ранее время в пути составляло не 27, а 39 минут.

Второй экспресс Москва - Балашиха отправится в 07.36 и прибудет в 08.13 (время в пути составит 37 минут, вместо 41 минуты).

Первый экспресс из Балашихи в Москву будет отходить в 06.45, с прибытием в 07.12; (в пути 27 минут вместо 42-х).

Второй экспресс отправится из Балашихи в 08.44 и прибудет в Москву в 09.17 (33 минуты вместо 40 минут).

Остальные пригородные поезда будут следовать по своему обычному расписанию, говорится в сообщении.