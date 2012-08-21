Проект "Выход в город" открывает новый сезон

21 августа 2012, 13:20
В столице открывается новый сезон проекта "Выход в город", предлагающий москвичам и гостям столицы тематические маршруты по историческим и культовым местам города, лекции, велопрогулки, автобусные экскурсии. Принять участие в проекте можно бесплатно.
В новом сезоне проект обещает поразить участников своей масштабностью: с сентября по декабрь 2012 года планируется провести более 2000 экскурсий по 250 историко-культурным памятникам Москвы. Общее количество участников составит 65 тысяч человек.
Как отмечают организаторы, обновленный "Выход в город" выходит за рамки только экскурсий. Теперь это культурно-просветительский проект с широким разнообразием коммуникативных и образовательных форматов.
Преимуществами нового проекта являются общедоступность (все его программы бесплатны), углубленная и широкая по охвату программа, привлечение к работе известных деятелей культуры, москвоведов, искусствоведов, архитекторов.
Более 30 авторских программ были разработаны специально для "Выхода в город". В предварительном списке – маршруты из циклов: "1812 год", "Битва за Москву: архитектурные памятники под охраной общественности", "Режиссеры о своих театрах", "Что помнят улицы Москвы?", "Дома и их обитатели: любовь, дружба, вражда", "Архитекторы и строители Москвы" и другие.
Запись на экскурсии проводится на официальном сайте проекта – www.vihod-v-gorod.ru, а также по телефону колл-центра: +7 495 788 3525.
Проект "Выход в город" организован департаментом культурного наследия Москвы совместно с ВОО "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" ("ВООПИиК").
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