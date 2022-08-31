Годовая инфляция в России замедлилась до 14,3%

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На 29 августа инфляция в России в годовом выражении замедлилась с 14,6 до 14,31%, следует из обзора Минэкономразвития РФ "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 23 по 29 августа 2022 года темпы снижения цен сохранились на уровне предыдущей недели (-0,16%). В годовом выражении инфляция снизилась до 14,31% год к году", – говорится в докладе.

В ведомстве также указали на падение цен во всех секторах потребительского рынка. Так, снижение цен на продовольственные товары составило 0,24%, при этом плодоовощная продукция потеряла в стоимости 3,57%.

Также отмечается ускорение снижения цен в сегменте туристических и регулируемых услуг с 0,06 до 0,68%. Кроме того, было зафиксировано падение цен на 0,02% на непродовольственные товары, в том числе электро- и бытовые приборы, стройматериалы.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что правительство РФ полагает, что инфляция по итогам 2022 года составит от 12 до 13%.

По его словам, прогнозируемый уровень годовой инфляции в России сопоставим с инфляционными показателями стран Запада. Также, по его словам, пик спада потребительского спроса в РФ был пройден во втором квартале этого года.

Белоусов отметил, что в настоящее время страна уже вышла на траекторию роста.

