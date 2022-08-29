Кабмин РФ ожидает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 12–13%

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Правительство РФ полагает, что инфляция по итогам 2022 года составит от 12 до 13%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом сообщает РИА Новости.

"В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12–13% с учетом тенденций, которые есть сегодня. Конечно, гораздо позитивнее и гораздо более оптимистичнее, чем мы ожидали два-три месяца назад", – сказал он в ходе заседания президиума комиссии кабмина по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкционного давления.

По словам Белоусова, прогнозируемый уровень годовой инфляции в России сопоставим с инфляционными показателями стран Запада. Также, по его словам, пик спада потребительского спроса в РФ был пройден во втором квартале этого года. Белоусов отметил, что в настоящее время страна уже вышла на траекторию роста.

"Мы считаем, что потребление в этом году с учетом того снижения, которое было во втором квартале, спад составит около 4% (4,2%), а в 2023 году есть все основания выйти на положительную динамику в районе примерно 2,5–3%", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прогнозирует инфляцию ниже 14% по итогам 2022 года. Отмечалось, что ведомство второй месяц подряд фиксирует дефляцию, рост цен на потребительском рынке на конец года будет ниже майского прогноза в 17,5%. Ожидания Минэкономразвития по увеличению стоимости товаров и услуг в пределах 14% укладываются в прогноз ЦБ.

