Кабмин РФ ожидает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 12–13%

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Правительство РФ полагает, что инфляция по итогам 2022 года составит от 12 до 13%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом сообщает РИА Новости.
"В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12–13% с учетом тенденций, которые есть сегодня. Конечно, гораздо позитивнее и гораздо более оптимистичнее, чем мы ожидали два-три месяца назад", – сказал он в ходе заседания президиума комиссии кабмина по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкционного давления.
По словам Белоусова, прогнозируемый уровень годовой инфляции в России сопоставим с инфляционными показателями стран Запада. Также, по его словам, пик спада потребительского спроса в РФ был пройден во втором квартале этого года. Белоусов отметил, что в настоящее время страна уже вышла на траекторию роста.
"Мы считаем, что потребление в этом году с учетом того снижения, которое было во втором квартале, спад составит около 4% (4,2%), а в 2023 году есть все основания выйти на положительную динамику в районе примерно 2,5–3%", – добавил он.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прогнозирует инфляцию ниже 14% по итогам 2022 года. Отмечалось, что ведомство второй месяц подряд фиксирует дефляцию, рост цен на потребительском рынке на конец года будет ниже майского прогноза в 17,5%. Ожидания Минэкономразвития по увеличению стоимости товаров и услуг в пределах 14% укладываются в прогноз ЦБ.
В Минпромторге не прогнозируют скачка продовольственной инфляции к концу года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: