Аналитик заявил о постепенном падении спроса на наличную валюту в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С мая объем наличной валюты у россиян сократился с 99 до 94 миллиардов долларов. Об этом сообщил "Ленте.ру" финансовый аналитик Александр Джиоев.
"По всей видимости, тот ажиотажный спрос на наличную валюту, наблюдаемый весной этого года, постепенно затухает. Об этом говорит статистика об объеме наличной валюты у населения", – отметил эксперт.
При этом, по словам Джиоева, это не должно сказаться на курсе российской валюты.
"Движение национальной валюты определяется другими, более фундаментальными факторами, в частности состоянием платежного баланса страны", – заключил специалист.
Ранее директор по инвестициям компании "Открытие" Виталий Исаков спрогнозировал возможные колебания рубля осенью. По его словам, не исключено, что российская валюта ослабнет и будет торговаться по отношению к доллару и евро в диапазоне от 60 до 70 рублей.
При этом эксперт также подчеркивал, что компании адаптируются к новым условиям, импорт, минимальные показатели которого уже пройдены, постепенно восстанавливается.
Эксперт рассказал, как скажется свободное падение евро на российской экономике
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