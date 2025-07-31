Международные резервы России обновили исторический максимум

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Международные резервы России достигли нового рекордного уровня за всю историю подсчетов, сообщается на сайте Центробанка.

По состоянию на 25 июля их объем составил 695,5 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 11,8 миллиарда долларов (1,7%).

Предыдущий максимум был зафиксирован 3 июля, когда резервы преодолели отметку в 687,7 миллиарда долларов. Таким образом, с начала 2024 года международные резервы России увеличились на 1,8%.

По итогам 2024 года Россия вошла в топ-3 экономик по размеру торгового профицита. Эксперты изучили торговые данные 91 крупнейшей страны.

РФ, получив профицит в 151 миллиард долларов, заняла третье место. Возглавил рейтинг Китай, который за прошлый год получил торговый профицит в 991 миллиард долларов. На втором месте, как и годом ранее, идет ФРГ с доходами в 258 миллиардов долларов.

