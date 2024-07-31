На покупку новостройки в Москве придется копить более 11 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Для покупки жилья в новостройке Москвы в 2024 году потребуется сумма, которую при текущем уровне заработка придется собирать 11,3 года. На вторичном рынке при этом ждать придется 10,5 года, рассказал РИА Новости гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко.

По его словам, среднестатистические квартиры в новостройках за год подорожали на 14% – до 21,4 миллиона рублей. Квартиры на вторичном рынке – на 17%, то есть до 19,9 миллиона рублей. При этом зарплата в Москве, по данным Росстата, в среднем составляет 157,4 тысячи рублей в месяц.

"Индексация зарплат за последние 1,5 года опережает рост средних цен предложения, хотя говорить о росте доступности жилья не приходится, так как ипотека стала дороже, а получить одобрение на выдачу жилищного кредита – сложнее", – пояснил руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

В компании отметили, что в таком случае для семьи из двух человек ежемесячный доход на каждого должен составлять 224 тысячи рублей для новостроек и 208 тысяч рублей для вторичного рынка. При этом ежемесячный платеж с учетом первоначального взноса в 20% и сроке кредита, достигающем 25 лет, составит 270 и 250 тысяч рублей соответственно.

Как добавил руководитель бизнес-направления "Ипотека, страхование и сделочные сервисы" платформы "Авито Недвижимость" Артур Ахметов, по семейной ипотеке ежемесячный платеж составит 184,3 тысячи рублей.

При этом Минстрой заявлял о завершении фазы роста цен на жилье в России. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отмечал, что в последующие периоды темпы роста не будут выше 4–5%, что соответствует прогнозам по инфляции.

В начале июля вице-спикер Госдумы Борис Чернышов также предложил ввести статистику стоимости строительства жилья. По его словам, она может стать сдерживающим фактором для роста стоимости квадратного метра.