Минстрой заявил о завершении фазы роста цен на жилье в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Период активного роста цен на жилье в России, начавшийся в третьем квартале прошлого года из-за увеличившегося спроса, завершен. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, передает ТАСС.

По его словам, в последующие периоды темпы роста не будут выше 4–5%, что соответствует прогнозам по инфляции.

В начале июля вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил правительству ввести статистику стоимости строительства жилья. По его мнению, это позволит наглядно показать разницу цены на этапе строительства и продажи жилья. Он считает, что статистика может стать сдерживающим фактором для роста стоимости квадратного метра, так как чем больше данных скрыто, тем непрозрачнее рынок.

Кроме того, Чернышов заявил, что наличие официальной информации о стоимости квадратного метра на этапе строительства позволит эффективнее выявлять признаки сговора девелоперов, регулировать политику по ипотеке и определять потребность во вводе нового жилья. Это предложение уже поддержали Минэкономразвития и Росстат.

