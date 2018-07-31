"В режиме обезьяны". В Крыму оценили планы Киева ввести санкции против российских компаний

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Предложение украинских властей ввести санкции против 19 российских компаний и 22 физических лиц из-за Крымского моста прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

В разговоре с RT парламентарий подчеркнул, что "санкционные атаки ни на миллиметр не пошатнут Крымский мост". Он отметил, что участвовавшие в строительстве моста компании уже получили "международное признание как высокотехнологичные строители", поэтому санкции против них можно считать, скорее, "пиаром".

По мнению депутата, новые антироссийские санкции негативно отразятся, в первую очередь, на самой Украине, тогда как российские компании не испытают "никаких угроз или неудобств". Белик заявил, что, предложив ввести санкции вслед за ЕС, Киев действует "в режиме обезьяны". Депутат посоветовал украинским властям не тратить время на введение бесполезных санкций, а "развивать страну, делать жизнь людей лучше".

"Если так Порошенко пытается поднять статус своей страны в международном плане, то он в очередной раз допустил ошибку", – подытожил парламентарий.

Ранее украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий обратилось к правительству с предложением ввести санкции против 19 российских компаний и 22 физических лиц из-за Крымского моста. Кроме того, свой санкционный список расширил Евросоюз, включив в него шесть российских компаний, которые участвовали в строительстве моста через Керченский пролив.