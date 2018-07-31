ЕС ввел санкции против шести российских компаний

Фото: depositphotos/zoomteam

Евросоюз расширил санкционный список, добавив в него шесть российских компаний. Расширение санкций связано с воссоединением Крыма и РФ и строительством Керченского моста, сообщает ТАСС.

В санкционный список вошли компании: ОАО "Институт Гипростроймост", ПАО "Мостотрест", АО "ВАД", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост" и завод "Залив".

Как сообщалось ранее, Владимир Путин продлил до конца 2019 года продуктовое эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции. В начале июля Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев – до 31 января 2019 года. 6 июля Россия ввела дополнительные пошлины на товары из США.