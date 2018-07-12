Путин продлил указ о продуктовом эмбарго

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/ Алексей Дружинин

Владимир Путин продлил до конца 2019 года продуктовое эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Действие отдельных специальных экономических мер продлевается с 1 января по 31 декабря 2019 года, говорится в президентском указе.

В начале июля Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев – до 31 января 2019 года. 6 июля Россия ввела дополнительные пошлины на товары из США. Ограничения будут действовать для некоторых видов строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и для бурения скальных пород.

Ранее в Минсельхозе предложили запретить производство и продажу сыроподобной продукции. Под запрет попадут сыры, изготовленные не из молока, – то есть содержащие от 50 до 100% растительных жиров.

Санкции против РФ ввели еще 2014 году. Поводом послужил конфликт на Украине. Позже ограничения неоднократно продлевались.