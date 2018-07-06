Россия ввела дополнительные пошлины на товары из США

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении дополнительных пошлин на ряд товаров из США.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что санкции коснутся некоторых видов строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и для бурения скальных пород. Также под санкции попадает оптоволокно, передает РИА новости.

Ограничения коснутся продукции, у которой есть российские аналоги. Дополнительные сборы составят от 25 до 40 процентов.

Весной Вашингтон ввел ввозные пошлины на поставку стали в 25 процентов и алюминия в десять процентов, в том числе из России. Власти США обосновали это соображениями национальной безопасности.