Цены на газ в Европе после утечки на норвежском СПГ-заводе выросли почти на 10%

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Цены на газ в европейских странах выросли почти на 10%, выше 300 долларов за тысячу кубометров после информации об остановке СПГ-завода в Норвегии из-за утечки. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что речь идет о СПГ-заводе Hammerfest LNG норвежской Equinor, который остановил работу из-за утечки газа. Согласно последним данным, дыру обнаружили на острове Мелкоя. Однако точный размер утечки неизвестен, передает РИА Новости.

Так, июньские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF во время открытия торгов стоили 282 доллара за тысячу кубометров. Уже после сообщений об утечке стоимость на них подскочила на 9,2%, до 304,8 доллара. На 13:31 по московскому времени их цена составляла 303,6 доллара, прибавив 8,7%.

Уточняется, что динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня. На тот момент стоимость составляла 279,2 доллара за тысячу кубометров.

25 мая стало известно, что биржевые цены на газ в Европе впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Ближайшие фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 311,5 доллара за тысячу кубов.