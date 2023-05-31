Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" планируют продлить до 2030 года

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Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" планируется продлить до 2030 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе итоговой коллегии министерства за 2022 год.

По его словам, такое предложение было выдвинуто совместно с первым вице-премьером Андреем Белоусовым для того, чтобы обеспечить экспортерам долгосрочный горизонт планирования.

Мантуров сообщил, что для этого сейчас донастраиваются действующие и формируются новые мероприятия в поддержку переориентации экспортных потоков. Актуализированный паспорт нацпроекта подготовят не позднее июля.

Ранее министр рассказал, что Минпромторг РФ хочет начать сокращать список поставляемых по параллельному импорту товаров для мотивации локальных производителей. Глава ведомства считает, что подобные действия смогут не только мотивировать российские компании, но и позволят создать для них определенные условия.