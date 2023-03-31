Поставки легковых автомобилей из Грузии в РФ выросли втрое в 2023 году

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Грузия стала больше поставлять легковые автомобили в РФ, Армению, Киргизию и Казахстан. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информацию грузинской таможенной статистики.

Так, на территорию России в январе – феврале перевезли 978 автомобилей на сумму 13,5 миллиона долларов. В прошлом году из Грузии в страну поступило 209 машин.

Грузинская сторона не производит автомобили, однако это государство занимается импортом. Например, в январе – феврале этого года Соединенные Штаты привезли в страну 8,2 тысячи машин на 97 миллионов долларов, Германия – 1,3 тысячи на 29,2 миллиона долларов.

Согласно информации "Автостата", в этот период в РФ продали около 9,8 тысячи автомобилей возрастом до трех лет, которые были предоставлены по параллельному импорту. При этом в основном речь идет о машинах из КНР.

По данным правительственного агентства Грузии, реэкспорт легковых автомобилей в январе – феврале дошел до десятилетнего максимума в 13,5 тысячи машин стоимостью 236,8 миллиона долларов.

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