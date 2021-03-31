РФ не планирует прекращать предоставлять кредиты другим государствам – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление кредитов является неотъемлемой частью сотрудничества между государствами, поэтому Россия продолжит оказывать такую помощь своим партнерам. Об этом сообщает ТАСС.
"В рамках двусторонних отношений со многими государствами Россия предоставляет кредиты. Это обычная мировая практика, она является неотъемлемой частью тесного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности пересмотра политики кредитования Белоруссии и других государств в связи с текущими экономическими трудностями, вызванными в том числе пандемией.
В октябре 2020 года Евразийский фонд стабилизации и развития одобрил выделение Белоруссии кредитных средств в размере 500 миллионов долларов. Выплата займа Белоруссией рассчитана на срок до 10 лет. В Минфине РФ отметили, что кредит обусловлен прогнозируемым дефицитом консолидированного бюджета республики.
Согласно данным Всемирного банка по состоянию на конец 2019 года, России были должны около 30 развивающихся стран. Общая сумма по двусторонним займам составляла почти 22,9 миллиарда долларов. Речь идет либо о долгах государств, либо о долгах юрлиц, гарантированных государствами. Крупнейшим государственным должником была Белоруссия – 8,1 миллиарда долларов.
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