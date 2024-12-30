В РФ проходит эксперимент по маркировке пиротехники в системе "Честный знак"

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В России с июня 2024 года проходит эксперимент по маркировке пиротехники в системе "Честный знак". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По словам собеседника агентства, эксперимент продлится до сентября 2025-го. В нем, как пояснили в ведомстве, участвует пиротехника бытового назначения и развлекательного характера I, II и III классов. Маркировка товаров позволяет гарантировать качество продукции и исключить продажу фальсифицированных и контрафактных товаров, добавили в МЧС.

К пиротехническим изделиям первого класса относятся хлопушки, бенгальские свечи и настольные фонтаны, второго класса – большая часть фонтанов, петарды и наземные фейерверки, третьего – салюты, ракеты и фестивальные шары.

Между тем с 1 сентября 2025 года в России введут обязательную маркировку смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей в системе "Честный знак".

Также планируется начать маркировать бытовую химию и косметическую продукцию. С 1 мая соответствующее требование начнет действовать в отношении мыла, чистящих средств и других товаров, с 1 июля – в отношении средств для волос и бритья, с 1 октября – косметических средств для макияжа, ухода за лицом, а также средств для гигиены полости рта.