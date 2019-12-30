Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) провела переговоры с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по вопросам ограничения поставок цитрусовых культур в РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Россельхознадзор сообщил, что получил от Главного таможенного управления Китая информацию о нарушениях, выявленных в сентябре – октябре 2019 года при поставках из России в Китай лесопродукции и зерна. Представители Россельхознадзора сообщили, что готовы проводить официальные расследования по данным фактам", – заявили в управлении.

Россельхознадзор уведомил, что ограничения вступят в силу с 6 января 2020 года. Китайская сторона, как заявили в пресс-службе Россельхознадзора, подготовила недостаточно конкретный протокол, регламентирующий условия поставок из Китая в Россию. Специалисты ведомства указали на то, что в таком виде документ не может быть гарантией выполнения требований России и ЕАЭС.

Кроме того, Россельхознадзор оставил в силе запрет на поставки семечковых и косточковых культур, введенный с 10 августа 2019 года. По мнению экспертов, система карантинного контроля в Китае все еще не безупречна.

