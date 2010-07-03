Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

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Россельхознадзор приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая с 10 августа 2019 года, сообщается на сайте ведомства.

Решение принято в связи с продолжающимися поставками в страну из КНР зараженной опасными карантинными объектами продукции. Так, в 2018–2019 годах были выявлены 48 подобных случаев. Отмечается, что обнаруживаемые Россельхознадзором объекты снижают урожаи семечковых и косточковых культур на 30–90%.

В ведомстве подчеркнули, что шесть раз обращались к китайской стороне с предложением провести необходимые консультации и инспекции. При этом по каждому факту обнаружения зараженной продукции направлялись официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая. На положение дел это не повлияло.

Россельхознадзор констатирует, что фитосанитарная ситуация в Китае "значительно изменилась" и ее необходимо пересматривать. Условиями восстановления торговли в ведомстве назвали проведение консультаций с китайской стороной и организацию инспекций мест производства, хранения и упаковки растительных товаров.

Ранее Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз яблок из Белоруссии. Решение было принято после визита российских специалистов на белорусские производства. Эксперты оценили работу 51 предприятия и получили достаточно информации о площади яблочных садов, сортовом составе и урожайности.