Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мировые цены на нефть усилили снижение до 4%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В частности, нефть марки Brent опустилась в цене ниже 70 долларов за баррель. Это произошло впервые с 24 августа.
По состоянию на 16:34 по московскому времени февральские фьючерсы на нефть этой марки упали в цене на 4,63%, до 69,84 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI снизилась на 4,45%, до 66,84 доллара за баррель.
Ранее экономист Никита Масленников прокомментировал снижение стоимости нефти марки Brent. По его мнению, это текущая волатильность в ожидании решений заседания ОПЕК+, которое должно состояться на этой неделе.
По словам Масленникова, с одной стороны, ожидается, что ОПЕК среагирует на распечатывание стратегических резервов, уже состоявшееся в США, Великобритании, Индии и Японии, и воздержится от продолжения следованию своему графику. С другой стороны, делать такие выводы рано.
Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель
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