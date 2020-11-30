100 региональных швейных фабрик зарегистрировались на онлайн-бирже производства МИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сто региональных швейных фабрик зарегистрировались на бирже контрактного производства Московского инновационного кластера (МИК). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин рассказал, что сектор легкой промышленности заработал на онлайн-бирже контрактного производства МИК в середине сентября и оказался востребован.

"Кроме того, были заключены первые сделки на сумму около трех миллионов рублей. В перспективе мы планируем выйти на импортозамещение четверти всех поставок из Юго-Восточной Азии и Восточной Европы", – приводятся в материале слова Фурсина.

Как рассказали в департаменте информационных технологий, стандартизированный заказ на контрактное производство можно разместить в личном кабинете. Затем биржа автоматически подберет подходящих исполнителей.

Московский инновационный кластер запустил онлайн-сервис "Биржа контрактного производства" в начале мая. Отмечалось, что с помощью сервиса доступно размещение малых и крупных заказов на контрактное производство, также появилась возможность выступать в качестве производственной площадки для их реализации. Благодаря автоматизированному процессу оформления заявки можно найти все доступные компании страны вне зависимости от их размера, что существенно экономит время и ресурсы.

Московский инновационный кластер – площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом.