В Москве подвели итоги работы столичного управления ФНС с начала года

Фото: ТАСС/Юлия Майорова

Расширенное заседание коллеги столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ прошло в Национальном центре "Россия". Там подвели итоги работы ведомства с начала года, сообщается на сайте ФНС.

Председателем заседания была глава управления Марина Третьякова. Также в нем приняли участие Сергей Собянин, руководитель ФНС РФ Даниил Егоров, заместители руководителя и начальники отделов управления, начальники подведомственных налоговых инспекций Москвы.

За 9 месяцев этого года объем доходов составил 8,2 триллиона рублей с темпом роста почти 121%. Государственные внебюджетные фонды получили 2,5 триллиона рублей страховых взносов с ростом 117%, а федеральный бюджет – 2,7 триллиона с ростом на 37%, в том числе поступления НДС увеличились на 28% и достигли 27% от общероссийских поступлений.

Поступления в бюджет Москвы увеличились на 10% и составили 3,4 триллиона рублей.

В документе указывается, что положительную динамику обеспечивают и итоги работы по легализации налоговой базы. С января 2025 года количество деклараций, которые граждане предоставили добровольно, составило около 960 тысяч. Кроме того, дополнительно были привлечены 26 тысяч граждан, получивших доходы от сделок с имуществом, в результате чего было доначислено свыше 2 миллиардов рублей. Из них более 300 миллионов оказались получены за счет пересечения нелегальной сдачи в аренду жилья и другого имущества.

"Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении "неработающих граждан" будет находиться на постоянном контроле", – пообещала Третьякова.

Она указала, что основная задача налоговой состоит в стабильном обеспечении доходов всех бюджетов в соответствии с принятыми параметрами.

Вместе с тем накануне празднования 35-летия службы Егоров поздравил московских сотрудников.

"Вы пришли не просто на интересную работу. Интересность определяется сложностью и нетривиальностью задач, которые перед нами стоят, в том числе – обеспечение принципа справедливости налогообложения", – сказал он.

Глава ФНС добавил, что ведомство продолжит гибко подходить к решению задач для адаптации к реалиям.

Также с 35-летием создания налоговых органов РФ сотрудников столичного управления поздравил Сергей Собянин. Мэр поблагодарил их за формирование службы мирового уровня. Собянин вручил награды города отличившимся работникам столичного управления ФНС, которое является крупнейшим территориальным органом исполнительной власти в рамках ведомства.

