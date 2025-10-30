Сергей Собянин поздравил сотрудников ФНС с 35-летием создания налоговых органов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поздравил сотрудников столичного управления ФНС с 35-летием создания налоговых органов РФ и поблагодарил их за формирование службы мирового уровня.

"Многих технологий, разработанных и внедренных налоговыми органами России, и близко нет в налоговых службах других стран", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Также Собянин вручил награды города отличившимся сотрудникам столичного управления ФНС, которое является крупнейшим территориальным органом исполнительной власти в рамках ведомства.

В Москве зарегистрировано около 3,3 миллиона налогоплательщиков, включая 591,5 тысячи организаций, 505,5 тысячи индивидуальных предпринимателей и 2 миллиона 180 тысяч самозанятых. Вместе с тем в столице находятся 5,9 миллиона объектов недвижимости и 5 миллионов транспортных средств.

В рамках взаимодействия с управлением ФНС правительство Москвы поддерживает налоговые органы материально-техническим оснащением, современными информационными системами, оргтехникой и другим оборудованием.

С 2011 года для размещения налоговых органов город выделил 52 объекта недвижимости.

Ранее сообщалось, что столичное управление ФНС обеспечивает позитивную динамику показателей налоговых поступлений. Доля Москвы в налоговых поступлениях за 2024 год превысила пятую часть от общероссийских объемов. В российский бюджет мобилизовано 6,6 триллиона рублей (125% к предыдущему году). Столичное управление обеспечило почти четверть доходов общероссийских поступлений во внебюджетные фонды.

