Страховые пенсии в России могут быть проиндексированы на 7,3% в 2025 году

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В России страховые пенсии в 2025 году могут быть проиндексированы на 7,3 процента. Это следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов российского Минфина.

В материалах ведомства отмечается, что упомянутые меры станут важным инструментом в решении задач снижения бедности, сокращения неравенства и роста доходов семей в стране. На решение этих вопросов будут работать все инструменты фискальной политики, включая повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом инфляции (с 2026 года – не ниже роста зарплаты в страховой части пенсии), возобновление с 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров.

Ранее Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции до 7,3 процента.

Между тем с 1 октября пенсии военным и зарплаты госслужащим проиндексируют на 5,1 процента. Эта мера коснется около 2,8 миллиона человек. Кроме этого, в силу вступит закон по контролю за деятельностью платежных агентов. Через них граждане оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь и прочее.