В России предложили повысить пошлины на некоторые товары из Евросоюза – СМИ

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Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на ряд потребительских товаров, которые ввозят в РФ из Евросоюза. Об этом сообщают "Ведомости".

Ограничения могут коснуться некоторых видов вин и пива. Кроме того, пошлины возможны для парфюмерии и косметики.

При этом источник издания не сообщил, какими могут быть пошлины на европейские товары, однако допускаются даже запретительные ставки.

Изменения порядка ввоза товаров из Евросоюза рассматриваются как ответная мера на европейское ограничение поставок металлургической продукции в виде специальной защитной пошлины.

Ранее Владимир Путин предупредил о повышении налога на добычу полезных ископаемых для предприятий металлургической отрасли. Данная мера вступит в силу с 1 января 2022 года.