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Курс евро поднялся выше 105 рублей впервые с 16 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

К 16:23 по московскому времени европейская валюта увеличилась на 1,35%, до 105,03 рубля. Уже в 16:25 евро остановил рост и начал торговаться на уровне 104,99 рубля. В это же время доллар прибавил 0,69%, до 96,1 рубля, юань – до 13,165 рубля.

Накануне курс европейской валюты преодолел показатель в 104 рубля. Последний раз это произошло 16 августа. Днем евро увеличился на 0,87% и достиг 104,08 рубля, однако позже рост остановился и его стоимость составила 103,85 рубля.

В этот же день, 29 августа, курс американской валюты на торгах превысил 96 рублей впервые с 16 августа. К 13:36 доллар увеличился на 0,74%, до 96,02 рубля. В 13:38 он торговался за 95,99 рубля.

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