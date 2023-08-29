Эксперт назвал зависшие рупии одной из причин падения рубля

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Одной из неочевидных причин ослабления рубля являются зависшие в Индии рупии, считает бывший глава банков "Открытие" и "ВТБ 24", экс-министр финансов Михаил Задорнов. Об этом он сообщил РБК.

Экономист пояснил, что российские компании получают оплату за экспорт в индийской валюте, отказавшись от долларовых расчетов. При этом в первом полугодии экспорт в Индию в денежном выражении превысил импорт за год примерно в пять раз – 30 миллиардов долларов против 6–7 миллиардов.

Как отметил Задорнов, потенциал для закупок в стране исчерпался и из-за неконвертируемости рупий Россия не может вернуть полученные средства. Эксперт добавил, что, хотя ситуация остается непростой из-за санкций против российских банков, кабмин и Центробанк обязаны ее решить.

"Разумеется, не может быть политического решения, которое не ложится на экономическую почву. Но невозврат выручки от экспорта в Индию – прямая причина падения валютного курса этим летом", – сказал он.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин предупредил, что есть вероятность ослабления курса рубля после 28 августа. Специалист объяснил, что в настоящее время ситуация складывается так же, как и в предыдущие два месяца: продажа иностранной валюты только сдерживает рубль от падения.

В свою очередь, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что недавнее решение Банка России повысить ключевую ставку поспособствовало укреплению национальной валюты. По его мнению, мер, принятых ЦБ РФ, может быть достаточно.



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