Кабмин планирует принять новые меры для стабилизации цен на топливо в РФ

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Российское правительство занимается проработкой ряда мер, которые помогут стабилизировать обстановку на рынке топлива РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера страны Александра Новака.

По его словам, в скором времени правительство может представить перечень предприятий, которым разрешат экспорт топлива. Кроме того, продолжил он, кабмин планирует увеличить нормативы минимального уровня поставок этого ресурса на биржу и оптимизировать расписание ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Новак уточнил, что это поможет обеспечить рынок предложением.

"Увеличим нормативы поставок на биржу. Идет в том числе формирование, корректировка, оптимизация графика ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах", – отметил вице-премьер.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что ведомство рассматривает два варианта мер против серого экспорта топлива – ввести список экспортеров нефтепродуктов или утвердить лицензирование экспорта. Он сообщил, что министерство предложило кабмину базовые критерии, в рамках которых может быть создан этот перечень.

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