Чехия отобрала у российского миллиардера Евтушенкова пятизвездочный отель – СМИ

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Чешские власти наложили арест на активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова на общую сумму порядка 4,6 миллионов долларов. Об этом сообщает чешское телевидение CT24.

Уточняется, что Евтушенкова включили в санкционный список республики в конце июня 2023 года. Власти Чехии заблокировали счета компаний бизнесмена и наложили арест на отель предпринимателя Savoy Westend, расположенный в Карловых Варах.

Стоимость отеля в Карловых Варах оценили в более чем 22,8 миллиона долларов. Работа гостиницы ведется в ограниченном режиме, в ней размещаются только те, кто оплатил проживание до конца июня.

Руководство отеля считает, что есть риск потери работы сотрудниками гостиницы.

Ранее сообщалось, что чешский курорт Карловы Вары находится на грани закрытия из-за оттока российских туристов. Мэр города заявила, что без новой клиентуры спа-индустрия "полностью умрет".

"Актуальный репортаж": в Карловых Варах не исключили закрытия курорта из-за оттока россиян