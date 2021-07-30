Сервис Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России – СМИ

Фото: Depositphotos/sharafmaksumov

В России могут запретить платежную систему Samsung Pay из-за спора о правах на использование технологий. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

В материале говорится, что Арбитражный суд столицы удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co., Ltd. Предметом спорта стал патент, заявку на который подали в декабре 2013 года. Специалисты обнаружили в работе Samsung Pay применение технологий, правами на которые владеет "Сквин СА".

В итоге суд запретил компании Samsung использовать эти технологии.

Если ответчик в течение 30 дней не обжалует решение, оно вступит в силу.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин рассказал, что многие технологические компании копируют функции и интерфейсы друг у друга, чтобы иметь основания для смены техники. Он подчеркнул, что Samsung акцентирует внимание на функциональности, а Apple – на внешней реализации. Это ведет к тому, что другие компании вынуждены следовать определяемым Apple трендам. В частности, это делается для того, чтобы пользователи переходили на Android-устройства.

