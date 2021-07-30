Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже упал ниже 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.
К 11:06 по московскому времени американская валюта ускорила снижение до 0,24% и достигла 72,98 рубля. В последний раз курс доллара находился ниже 73 рублей 1 июля. Однако к 11:11 доллар поднялся до 73,03 рубля.
Курс евро, в свою очередь, снизившись на 9 копеек, достиг отметки 86,88 рубля.
Ранее агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB- со стабильным прогнозом. По мнению министра финансов Антона Силуанова, данное решение отражает правильное направление экономической политики российского правительства.
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