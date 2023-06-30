Акционеры "Газпрома" решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

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Собрание акционеров "Газпрома" приняло решение не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

До этого совет директоров компании рекомендовал акционерам отказаться от выплаты финальных дивидендов за 2022 год. За первое полугодие 2022 года акционеры получили по 51,03 рубля за акцию. Общий объем выплат составил 1,21 триллиона рублей, что стало рекордом как для компании, так и для всего российского рынка акций.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщил, что акционеры сочли выплату дивидендов нецелесообразной из-за ориентирования компании на инвестиционные проекты, включая газификацию регионов России и подготовку к отопительному сезону, а также подготовку к выплате НДПИ в повышенном размере. На решение также повлияли дополнительные налоги для компании, которые Минфин ввел на период с сентября по ноябрь 2022 года.

Новость о решении не выплачивать дивиденды повлияла на снижение стоимости акций компании на 0,66%, до 166,8 рубля за бумагу.

Ранее стало известно, что в федеральный бюджет России в 2022 году компании с госучастием перевели почти 753 миллиарда рублей дивидендов по своим акциям. Тремя самыми крупными плательщиками стали "Газпром", выплативший в бюджет 463,6 миллиарда рублей, "Роснефтегаз", заплативший 142,8 миллиарда рублей, и "Транснефть", выплатившая 59,8 миллиарда рублей.



"Газпром нефть" определилась с финальными дивидендами за 2022 год