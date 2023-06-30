Москвичи раскупили более 80% "зеленых" облигаций столицы за июнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

Жители столицы и других регионов за июнь приобрели 81,4% "зеленых" облигаций, выпущенных Москвой. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего было выкуплено 1,63 миллиона "зеленых" облигаций. Более 70% из них раскупили москвичи. Вырученные средства направят на замену автобусов современными электробусами.

"Заметную активность проявляют не только столичные инвесторы, но и жители Санкт-Петербурга, Тульской, Тверской, Свердловской областей и других регионов. Облигации пользуются спросом у представителей самых разных возрастных групп – как молодежи, так и представителей старшего поколения", – заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Ставка купонного дохода по "зеленым" облигациям составляет 8,5% годовых. Как уточнил Ефимов, это сопоставимо с процентами по депозитам крупнейших российских банков, а также превышает доходность по накопительным счетам и текущий уровень инфляции.

Купонный доход выплачивают каждый квартал. Первая выплата ожидается 29 августа этого года.

Ценные бумаги появились на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи 30 мая. Их размещение продлится до 29 ноября либо до полного приобретения выпуска, если оно произойдет до даты окончания размещения. Срок обращения облигаций – два года.

Ранее сообщалось, что за первые 2 недели размещения "зеленых" облигаций Москвы россияне выкупили 50,2% от общего объема выпуска ценных бумаг.



Руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова заявила, что подобный интерес россиян к акциям говорит об их стремлении к надежному, выгодному и ответственному инвестированию.

Облигации приобрели жители Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тульской, Кировской и Свердловской областей. Возраст самого старшего инвестора составил 86 лет.

"Зеленые" облигации Москвы стали доступны населению для покупки