Исполнительный совет МВФ одобрил незамедлительный перевод Украине 890 миллионов долларов

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил незамедлительный перевод Киеву почти 900 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте организации.

"Завершение первого обзора обеспечивает полномочия по незамедлительному перечислению суммы в 663,9 миллиона SDR [специальные права заимствования, или около 890 миллионов долларов]", – указано в сообщении.

МВФ также подтвердила ранее объявленный прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2023 году на уровне в 1 – 3 процента.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд предоставит Украине четырехлетний кредит на более чем 15,5 миллиарда долларов. В украинском Минфине признавали, что доходная часть госбюджета лишь на треть сформирована из внутренних источников.



МВФ планирует выделить Украине четырехлетний кредит в размере 15,5 млрд долларов