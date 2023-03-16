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07:45

Экономика

МВФ планирует выделить Украине четырехлетний кредит в размере 15,5 млрд долларов

МВФ планирует выделить Украине четырехлетний кредит в размере 15,5 млрд долларов

Владельцы пунктов выдачи Wildberries рассказали о временном закрытии своих точек

Новости часа: Шойгу назвал провокацией полеты американских БПЛА у Крыма

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Собянин сообщил о росте оборота столичных предприятий сферы услуг в 2023 году

В ГД пообещали помочь владельцам пунктов выдачи заказов Wildberries

Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов из-за забастовки 15 марта

В Wildberries заявили о возможности получить заказы в пунктах выдачи без ограничений

Сеть Papa John's может продолжить работу в России самостоятельно

Новости часа: Мишустин сообщил, где откроют отделения Фонда поддержки семей погибших в СВО

Международный валютный фонд предоставит Украине четырехлетний кредит на более чем 15,5 миллиарда долларов. О новой кредитной программе сообщила газета The Financial Times.

В конце февраля в руководстве фонда заявили, что Киев будет жизненно нуждаться во внешнем финансировании. При этом даже в самом украинском Минфине признают, что доходная часть госбюджета лишь на треть сформирована из внутренних источников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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