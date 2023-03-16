МВФ планирует выделить Украине четырехлетний кредит в размере 15,5 млрд долларов

Международный валютный фонд предоставит Украине четырехлетний кредит на более чем 15,5 миллиарда долларов. О новой кредитной программе сообщила газета The Financial Times.

В конце февраля в руководстве фонда заявили, что Киев будет жизненно нуждаться во внешнем финансировании. При этом даже в самом украинском Минфине признают, что доходная часть госбюджета лишь на треть сформирована из внутренних источников.

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