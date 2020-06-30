Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

10:54

Курсы доллара и евро резко выросли

экономика финансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курсы иностранной валюты – как доллара, так и евро – резко выросли в начале недели, с 29 июня. Об этом сообщает "Экспресс газета".

По состоянию вторник, 30 июня, курс доллара достиг 69,85 рубля (плюс 82 копейки). Что касается евро, то он подорожал сразу на 114 копеек. Теперь европейская валюта торгуется на уровне 78,68 рубля.

Общий размер удешевления рубля – 1,32 процента относительно показателей минувшей недели.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что российский рубль может укрепиться по отношению к доллару до конца 2020 года. По словам специалиста, экономика РФ в значительной степени завязана на нефтяном рынке и зависит от его колебаний.

Накануне курс доллара впервые после 15 июня поднялся выше 70 рублей. Такие данные были представлены на торгах Московской биржи.

Курс доллара составил почти 70 рублей

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать