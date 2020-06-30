Курсы доллара и евро резко выросли

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курсы иностранной валюты – как доллара, так и евро – резко выросли в начале недели, с 29 июня. Об этом сообщает "Экспресс газета".

По состоянию вторник, 30 июня, курс доллара достиг 69,85 рубля (плюс 82 копейки). Что касается евро, то он подорожал сразу на 114 копеек. Теперь европейская валюта торгуется на уровне 78,68 рубля.

Общий размер удешевления рубля – 1,32 процента относительно показателей минувшей недели.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что российский рубль может укрепиться по отношению к доллару до конца 2020 года. По словам специалиста, экономика РФ в значительной степени завязана на нефтяном рынке и зависит от его колебаний.

Накануне курс доллара впервые после 15 июня поднялся выше 70 рублей. Такие данные были представлены на торгах Московской биржи.

