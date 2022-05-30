ВТБ снизил ставки по ипотеке на 3 процентных пункта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Банк ВТБ снизил базовую ставку по ипотечным кредитам на 3 процентных пункта. С 30 мая минимальная ставка составляет 10,9% годовых. Об этом сообщается на сайте банка.

"С 30 мая ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3 процентных пункта. Теперь оформить жилищный кредит заемщики могут по ставке от 10,9% годовых", – говорится в релизе.

Отмечается, что новые условия распространяются на покупку жилья как в новостройках, так и на вторичном рынке. Минимальная ставка кредита на индивидуальное жилищное строительство составляет 10,9%, на покупку кладовок и машино-мест – от 11,3%.

Ранее Сбербанк объявил о снижении кредитных ставок для покупки жилья в новостройках и на вторичном рынке. Снижение составило до 3,3 процентных пункта в зависимости от конкретной программы жилищного кредитования.

