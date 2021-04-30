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Экономика

10:28

СМИ узнали о решении продать здание Военторга у Кремля

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Китайская инвестиционная компания Fosun Group бизнесмена Гуо Гуанчана решила продать офисное здание "Воздвиженка-центр", известное как Военторг. Об этом сообщают "Ведомости".

Владелец комплекса захотел таким образом зафиксировать прибыль после того, как капитализацию недвижимости повысили. При этом на данный момент здание полностью заполнено стабильными арендаторами.

Два консультанта, которые работали с Военторгом, рассказали, что Fosun Group рассчитывает выручить за свой актив 17 миллиардов рублей. В случае отсутствия покупателя на такую цену китайская компания отложит сделку.

Специалисты утверждают, что владельцы могут продать комплекс за желаемую сумму – стоимость здания в настоящее время оценивают в 16–20 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в столице выставили на продажу 15 нежилых помещений, которые расположены на юге города. Объекты площадью от 27,3 до 322,9 квадратного метра можно купить на электронных торгах.

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