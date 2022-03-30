Минпромторг не прогнозирует дефицита спортивных товаров в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В министерстве промышленности и торговли РФ не ожидают дефицита спортивных товаров в стране, передает ТАСС.

"Анализ показал, что 70% единиц номенклатуры продукции по видам спорта (за исключением продукции для спорта высших достижений) производится отечественными предприятиями", – рассказали в Минпромторге.

По информации ведомства, импортозамещение по данным позициям может быть произведено в кратчайшие сроки.

Анализ доступности спортивных товаров провела отраслевая Ассоциация производителей спортивных товаров и оборудования по запросу Минпромторга.

Накануне ведомство прокомментировало ситуацию с сырьем для упаковки лекарств, табака и парфюмерии. Уточнялось, что российский завод "Кама" может обеспечить все потребности отечественного рынка в мелованном картоне.