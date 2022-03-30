Курс евро на Мосбирже опустился ниже 91 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:00 по московскому времени курс европейской валюты упал на 3,59% и составил 90,73 рубля. Курс доллара демонстрировал снижение на 3,17%, до 82,54 рубля.

К 10:08 курс евро вернулся на прежние позиции, увеличившись до 94,15 рубля. Курс американской валюты, в свою очередь, замедлил падение до 84,75 рубля.

Ранее Минфин России объявил о досрочном выкупе за рубли еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Уточняется, что выкуп проводится по цене 100% от номинальной стоимости. Владельцам выкупаемых облигаций предлагается с 29 по 30 марта направить в Национальный расчетный депозитарий (НРД) поручения на перевод облигаций на казначейский счет Минфина в НРД.