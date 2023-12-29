СПб-биржа приостановила торги из-за технического сбоя

Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов

СПБ Биржа сообщила о техническом сбое в работе средств проведения торгов, передает "Коммерсант".

В связи с этим с 07:50 торги ценными бумагами приостановили. О возобновления торгов площадка проинформирует позднее.

Причины сбоя устанавливаются.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ начал собственное расследование дела о якобы банкротстве СПб-биржи. По словам первого зампреда регулятора Владимира Чистюхина, руководство СПб-биржи такого заявления не подавало.

Он добавил, что у Центробанка пока нет предварительных итогов по расследованию. Однако регулятор будет делать выводы только после получения достоверной информации от правоохранителей, заключил Чистюхин.

До этого в Банке России назвали ситуацию с фальшивым заявлением о банкротстве биржи попыткой манипулирования рынком, "близкой к преступлению".

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