29 декабря, 09:33Экономика
СПб-биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов
СПБ Биржа сообщила о техническом сбое в работе средств проведения торгов, передает "Коммерсант".
В связи с этим с 07:50 торги ценными бумагами приостановили. О возобновления торгов площадка проинформирует позднее.
Причины сбоя устанавливаются.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ начал собственное расследование дела о якобы банкротстве СПб-биржи. По словам первого зампреда регулятора Владимира Чистюхина, руководство СПб-биржи такого заявления не подавало.
Он добавил, что у Центробанка пока нет предварительных итогов по расследованию. Однако регулятор будет делать выводы только после получения достоверной информации от правоохранителей, заключил Чистюхин.
До этого в Банке России назвали ситуацию с фальшивым заявлением о банкротстве биржи попыткой манипулирования рынком, "близкой к преступлению".
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