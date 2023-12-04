Центробанк начал свое расследование лжебанкротства СПб-биржи

Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов

Центробанк уже начал собственное расследование дела о якобы банкротстве СПб-биржи, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин, пишет "Интерфакс".

"В настоящее время нам известно, что руководство СПб-биржи такого заявления не подавало", – напомнил он.

Предварительных итогов по внутреннему расследованию у Банка России пока нет. Однако ЦБ РФ будет делать какие-то выводы только после получения достоверной информации от правоохранительных органов, ответил Чистюхин.

Ранее в ЦБ РФ ситуацию с фальшивым заявлением о банкротстве биржи назвали попыткой манипулирования рынком, которая "близка к преступлению".

Рынок отреагировал так, что сначала акции биржи резко упали, а потом возросли. На этом кто-то мог заработать, подчеркнули в Центробанке.

27 ноября ряд СМИ обнаружили в судебной картотеке информацию о том, что якобы СПб-биржа подала заявление о признании себя банкротом. На этом фоне бумаги компании на Московской бирже потеряли более 13%.

Затем эту информацию на торговой площадке опровергли, заявив, что биржа обладает устойчивым финансовым состоянием. На фоне этих сообщений акции компании на Мосбирже замедлили падение.

После скачков в стоимости ценных бумаг в Центробанке России заявили, что проанализируют данную ситуацию с точки зрения возможного нарушения требований законодательства.

СПб-биржа решила обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента с подлогом документов.

"Деньги 24": финансовая грамотность. Инвестиции на бирже