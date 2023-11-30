Глава СПб-биржи заявил, что ликвидация или банкротство не входят в планы площадки

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Ликвидация или банкротство не входят в планы СПб-биржи. Об этом заявил генеральный директор биржи Евгений Сердюков в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале торговой площадки.

"Ни ликвидация, ни банкротство не входят в планы СПб-биржи. Она будет развиваться и планирует проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать в начале следующего года", – отметил Сердюков.

По его словам, это будет сделано только после сформирования четкого плана по приоритетной задаче биржи, а именно разблокировки клиентских активов.

СПб-биржа планирует получить разрешение OFAС на вывод активов, чтобы вернуть их своим клиентам в полном объеме, подчеркнул генеральный директор биржи.

Ранее СМИ заявили, что СПб-биржа якобы подала заявление о признании себя банкротом. На этом фоне бумаги компании на Московской бирже потеряли более 13%.

Затем СПб-биржа опровергла эту информацию. Торговая площадка подчеркнула, что обладает устойчивым финансовым состоянием и признаков банкротства у нее нет. После этих сообщений акции компании на Мосбирже замедлили падение.