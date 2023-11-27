СПб-биржа опровергла информацию о банкротстве

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СПб-биржа опровергла информацию о подаче заявления о банкротстве, сообщает ТАСС.

Торговая площадка подчеркнула, что обладает устойчивым финансовым состоянием и признаков банкротства у нее нет.

На фоне этих сообщений акции компании на Мосбирже замедлили падение и по состоянию на 10:37 снизились на 5,8%.

Ранее СМИ писали, что СПб-биржа подала заявление о признании себя банкротом. На этом фоне бумаги компании на Московской бирже потеряли более 13%.

Ранее журнал Forbes представил топ-10 компаний с самыми большими убытками по итогам прошлого года. На первом месте оказалась группа ВТБ с чистым убытком в 612,6 миллиарда рублей. Банк до этого заявлял, что пострадал от реализации внешнеполитических рисков сильнее, чем другие российские кредитные организации из-за большей уязвимости к рискам санкций.