СПб-биржа обратится в полицию для расследования инцидента с заявлением о банкротстве

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов

СПб-биржа намерена обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента с заявлением о ее банкротстве. Об этом сообщается на сайте биржи.

"СПб-биржа в ближайшее время обратится в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве", – говорится в сообщении.

Представители биржи призвали внимательно воспринимать любую информацию о ней, поскольку мошенники могут использовать новостную повестку для преступных действий.

Ранее в картотеке Арбитражного суда Москвы появилось заявление о признании биржи банкротом. Позже площадка опровергла эту информацию, подчеркнув, что обладает устойчивым финансовым состоянием без признаков банкротства.

После этого суд вернул бирже ее заявление о банкротстве. Произошедшее пообещали проанализировать в Центробанке России.

