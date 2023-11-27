27 ноября, 17:59Экономика
Суд вернул СПб-бирже заявление о ее банкротстве
Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов
Арбитражный суд Москвы вернул СПб-бирже ее заявление о собственном банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Через канцелярию суда поступило заявление ПАО "СПб-биржа" о признании его несостоятельным (банкротом). Определением от 27 ноября 2023 года заявление возвращено", – говорится в сообщении.
До этого СМИ писали, что СПб-биржа подала заявление о признании себя банкротом. На этом фоне бумаги компании на Московской бирже потеряли более 13%. Затем эту информацию в ПАО опровергли.
Торговая площадка подчеркнула, что обладает устойчивым финансовым состоянием и признаков банкротства у нее нет. На фоне этих сообщений акции компании на Мосбирже замедлили падение и по состоянию на 10:37 снизились на 5,8%.
После скачков в стоимости ценных бумаг в Центробанке России заявили, что проанализируют эту ситуацию, указал ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО "СПб-биржа", с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком", – сообщили в ЦБ РФ.
2 ноября 2023 года биржа попала под американские санкции против ряда российских компаний. Из-за этого на торговой площадке были временно приостановлены торги иностранными акциями.
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