В Центробанке назвали "близкой к преступлению" ситуацию с фальшивым банкротством СПб-биржи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ситуация с фальшивым заявлением о банкротстве СПб-биржи выглядит как попытка манипулирования рынком и "близка к преступлению", заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, пишет "Интерфакс".

"Мне кажется, правоохрана должна разобраться, что произошло. Естественно, биржа не подавала никаких заявлений, но кто-то это сделал", – сказал он.

По его мнению, есть малая вероятность, что это была случайность. Но в целом рынок отреагировал так, что сначала акции биржи резко упали, а потом возросли. На этом кто-то мог заработать, уточнил Мамута.

"Расследование такого рода преступлений, ну или подозрений на имеющее место преступление, занимает достаточно много времени для того, чтобы точно сделать вывод, что произошло", – напомнил он, отвечая на вопрос, сколько потребуется времени на анализ ситуации.

Представитель регулятора уточнил, что пока в ЦБ РФ жалобы инвесторов по этой ситуации не поступали. Однако в Банке России не исключают возможности их появления.



До этого СМИ писали, что СПб-биржа якобы подала заявление о признании себя банкротом. На этом фоне бумаги компании на Московской бирже потеряли более 13%.

Затем эту информацию на торговой площадке опровергли, заявив, что биржа обладает устойчивым финансовым состоянием. На фоне этих сообщений акции компании на Мосбирже замедлили падение.

После скачков в стоимости ценных бумаг в Центробанке России заявили, что проанализируют данную ситуацию с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

После этой ситуации СПб-биржа решила обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента с подлогом документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве.

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