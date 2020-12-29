Аналитик объяснил предновогоднее падение продаж мандаринов и шампанского

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В России с 1 по 23 декабря наблюдается снижение продаж таких традиционных новогодних продуктов, как шампанское, мандарины и красная икра, по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это установили аналитики компании "Такском", передает RT.
В рамках исследования было изучено более 23 миллиардов кассовых чеков. На фоне роста средней цены на мандарины на 7% (94 рубля в декабре 2020 года) продажи этих фруктов упали на 14%. Аналогичная ситуация наблюдается и с шампанским.
"Средняя цена шампанского в декабре 2020 года – 410 рублей за бутылку. Средняя цена выросла на 31%, продажи упали на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", – сообщили в компании.
Там уточнили, что средняя стоимость банки красной икры в текущем декабре составляет 630 рублей, что на 2% больше, чем в прошлом году. Продажи деликатеса также упали на 6%.
Такая динамика спроса объясняется несколькими факторами, главным из которых является стремление людей оптимизировать свои расходы, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
"Я думаю, что если раньше люди покупали эти продукты в большом количестве (например, три бутылки шампанского, три килограмма мандаринов), то сейчас стали ограничивать", – заявил эксперт.
Кроме того, по его словам, на падение продаж повлияла и отмена из-за пандемии корпоративов во многих компаниях и организациях страны.
"Как правило, на корпоратив закупается и алкоголь, и фрукты, которые всегда остаются. Конечно, сокращение корпоративов, возможных встреч – это тоже фактор. Наверняка 2021 год все восстановит: и традиции, и объемы потребления", – отметил Остапкович.
Ранее сообщалось, что в России резко подорожала икра. По подсчетам экспертов, цена взлетела больше чем на треть. Производители заявляют, что причиной увеличения стоимости деликатеса стал коронавирусный год. Кроме того, роль сыграл предновогодний ажиотаж.
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