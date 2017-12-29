Названы самые прибыльные валюты в 2017 году

29 декабря, 22:59
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Мозамбикский метикал оказался самой прибыльной валютой в 2017 году. Его курс вырос вырос на 21 процент по отношению к доллару США. Следом расположились чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18 процентов.
Худшим вариантом инвестиций среди валют стал узбекский сум, подешевевший на 60 процентов, сообщает агентство Bloomberg.
Максимальную прибыль в уходящем году получили владельцы криптовалют. Биткоин показал рост в 1500 процентов. Однако, как напоминают эксперты, вложения в криптовалюту остаются весьма рискованными.
Самым выгодным вложением для обладателей сырьевых активов стал палладий, курс которого вырос на 54 процента. Медь и алюминий подорожали на 29 процента. Наибольшие убытки своим владельцам принес природный газ – минус 27,5 процента по итогам года.
Государственные облигации Греции показали наибольший рост среди ценных бумаг – около 60 процентов. Гособлигации Белиза и Аргентины прибавили 38,7 и 30 процентов, соответственно. Наименее выгодным вложением стали гособлигации Венесуэлы – до минус 55 процентов.
Среди фондовых индексов наибольшую доходность показал украинский UX – его рост составил 80 процентов. Второе и третье – за Казахстаном (+64 процентов) и Монголией (+63 процентов). На последнем месте оказался Пакистан – -22 процента.
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