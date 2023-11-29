Число самозанятых в Москве увеличилось на 271 тыс с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по октябрь текущего года число самозанятых в столице увеличилось на 271 тысячу. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что, по данным на 1 ноября, в Москве работали 1,5 миллиона плательщиков налога на профдоход, что составляет 17% от общего числа самозанятых, зарегистрированных в РФ. Общий доход столичных самозанятых за время действия налогового режима – с 2019 года – превысил 889 миллиардов рублей, из них свыше 294 миллиардов они заработали за десять месяцев текущего года, указал Ефимов.

По информации департамента экономической политики и развития столицы, самыми популярными видами деятельности у самозанятых стали пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама, маркетинг и строительство. С января по октябрь этого года плательщики налога на профдоход в Москве выдали клиентам 77,8 миллиона чеков, что на 22% больше, чем в 2022 году. Кроме того, средний размер чека вырос на 12%, или до 3 132 рублей.

Ранее сообщалось, что в этом году самозанятость оформили более 95 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) отметили, что прирост самозанятых подростков с лета прошлого года составил 20%, тогда их было 78 тысяч, а в июле 2021 года число работающих на себя в возрасте от 14 до 17 лет составляло 41 тысячу человек. Лидерами по числу роста самозанятых подростков стали Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область.

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